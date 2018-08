Alcoba, involucrado en el conflicto con Siboldi

El central uruguayo Gerardo Alcoba reconoció su error por la manera de afrontar algunas situaciones que consideró injustas con el anterior director técnico del club Santos Laguna, Robert Dante Siboldi, y dijo que ahora deberá asumir la sanción.



“Fui el jugador afectado con los problemas recientes con el cuerpo técnico y directamente los asuntos internos a mí me afectan. Sobre-reaccioné creyendo injustas determinadas situaciones y asumiré mi consecuencias”, destacó el jugador.

En rueda de medios convocada este miércoles, Alcoba se mostró consternado por la manera en que se dieron las cosas y “volveré a ganarme la conanza de mis compañeros”.El ex jugador de Pumas de la UNAM se presentó en la sala de medios del club junto al vicepresidente de la institución, José Riestra, y de Salvador Reyes, quien será el encargado de dirigir los destinos del conjunto desde el banquillo.Alcoba se presentó a la sesión de medios esta tarde no sin antes advertir que no respondería ninguna pregunta.Trascendió que el jugador entabló una plática acalorada con el entonces timonel, Siboldi, para aclarar algunas situaciones relacionadas con su desempeño en la cancha, entre otras cuestiones.