El buen inicio de Pumas en el Apertura 2018 tiene tranquilo a su presidente Rodrigo Ares de Parga. ¿Cuál es la clave de los universitarios para tener una racha de tres partidos, tres victorias en la Liga?



El directivo auriazul fue claro: Contratar jugadores ya adaptados en la Liga MX nos puso en ventaja con los otros equipos. Esperamos seguir por este camino.



En entrevista con ESPN AM, Ares de Parga habló sobre su proyecto en Fuerzas Básicas y aceptó que han copiado muchas cosas a los Rojinegros del Atlas.



“Hay que copiar lo bueno. Debemos aceptar que ellos van más adelantados que nosotros en muchas cosas y si algo está dando resultado, por qué no copiarlo”, aseveró el mandamás auriazul.



¿Pero por qué los juveniles de Atlas no logran destacar o consolidarse? Rodrigo es contundente: por el número de extranjeros.



“Los jóvenes de Atlas son muy buenos, pero cuando llegan a Primera División chocan con varios extranjeros y eso les impide proyectarse.



Si hubiera menos (extranjeros) lograrían destacar más”, expresó. Seguido de eso, el directivo mexicano destacó a los dos enemigos del futbol mexicano, culpables, según él, de que la Selección Mexicana no logré desarrollarse aún más.



“Hay dos enemigos en el futbol mexicano: el número de extranjeros, jugar con nueve jugadores no nacidos en México complica las cosas para los jóvenes de cantera y los torneos cortos son otra problemática.



En este tipo de torneos, los técnicos dudan más en debutar o colocar a juveniles. Los resultados son inmediatos”, puntualizó.



Por último, Rodrigo Ares de Parga dejó entrever que el técnico ideal del Tricolor sería Ricardo Ferretti.



"Pues el futbol se ha inclinado para el Norte", fueron las palabras del directivo al cuestionarle sobre el próximo estratega de la Selección.