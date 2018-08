falleció el miércoles en un accidente de tránsito



El deportista falleció en un siniestro registrado a primera hora de la mañana del miércoles en la carretera entre Eldoret y Kapsabet, dos de las localidades más conocidas del país para entrenos de larga distancia, en la región occidental del Valle del Rift, explicó el comandante de la policía del condado de Nandi, Patrick Wambani.



Bett ganó la medalla de oro en la prueba de 400 metros vallas en los Mundiales de 2015 en Beijing, una victoria histórica en esa disciplina para Kenia, que es una potencia en carreras de larga y media distancia.

en una famosa región de entrenamiento en altura, dijeron la policía y su entrenador. Tenía 28 años.Bettsegún dijo su entrenador, Vincent Mumo, a The Associated Press. Mumo señaló que el sinestro tuvo lugar alrededor de las 06:00 de la mañana.Además ganó preseas de bronce en el Campeonato de África de 2014 en 400 metros vallas y en el relevo 4x400.El hermano gemelo de Bett, Aron, formó parte del equipo de 4x400 que ganó el oro en el campeonato continental la semana pasada. Nicholas Bett no integró ese equipo.