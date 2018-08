“¡Ah, caray! No me la sabía yo, ¿en serio?”, preguntó sarcásticamente.



“No bienvenido, pero bueno”, aseguró e incluso Tomás Boy le reclamó.

y así lo dio a conocer en Futbol Picante.Hablando sobre la situación de Chivas,a los que sus compañeros aseguraron que el ex directivo volvería a ESPN.Por su parte,pero ‘Joserra’ fue contundente.José Ramón ha sido crítico con Gabriel de Anda y en Rusia 2018 lo llamó “infame” y le pidió que no volviera a ESPN. El ex directivo de Chivas volvió a la cadena de deportes, al programa ESPN am , con Ciro Procuna y Heriberto Murrieta.