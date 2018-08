Sonríe a la vida y la vida te devolverá esa sonrisa. Si tienes algo hermoso para decirle a alguien, no lo pienses tanto y dilo. Tal vez sea lo único que necesita escuchar.. . . #ochampion #JahirOcampo

A post shared by JAHIR OCAMPO (@jahir_ochampion) on Aug 5, 2018 at 11:06am PDT