Esposa de Cantinflas niega profanar su tumba

"En ningún momento se fue a hacer algo indebido ahí, todo fue para mejorar la tumba, queríamos que estuviera en óptimas condiciones para recibir a los invitados, pero los arreglos pertinentes no se terminaron porque la señora llegó a impedirlo", dijo Abril del Moral.



"No se terminó siquiera, apenas se había empezado. Ahí quedó el cascajo de lo que se retiró porque estaba dañado y se iba a poner todo nuevo, pero era mínimo lo que se haría porque la tumba está bien".



"El domingo estuvimos en el panteón con familiares de don Mario y de don Enrique (hermano del actor), que también está ahí sepultado, y la prima Eli nos dio una copia de su llave porque no tenemos una, ya que la señora Marbez nunca se las ha querido dar a mis hijos y cualquiera de la familia la debe de tener".



"Esto es una cripta familiar, aquí no hay un dueño y sí cuerpos y cenizas que se deben respetar. Ella será la heredera universal de los bienes, pero Cantinflas no es un bien, ni los que están ahí adentro, entonces ella no se los pueda adjudicar", enfatizó del Moral.

Abril del Moral, primera esposa de Mario Moreno Ivanova, se defiende de las declaraciones hechas por Tita Marbez, culpándola de profanar la tumba de Mario Moreno "Cantinflas", quien este domingo cumpliría 107 años y se celebrará con una misa en el Panteón Español, lugar donde descansa.Los hermanos del Moral, Mario y Valentina, se están encargando de organizar esta ceremonia y por eso le pidieron a su madre Abril del Moral que los ayudara con algunos arreglos del mausoleo familiar.Abril señaló que el mausoleo no está en tan malas condiciones como lo argumentó Marbez, y que lo único que se le iba a arreglar era el resanado de una pared.También explicó que no se violó ninguna cerradura, porque cuentan con una llave que un familiar les proporcionó.La ex esposa de Mario Moreno Ivanova, único hijo de Cantinflas, señaló que esta tumba no le pertenece a Aurora "Tita" Marbez sino a toda la familia Moreno Reyes.Además de "Cantinflas", su esposa Valentina Ivanova Zuvareff, su hijo Mario Moreno Ivanova y su hermano Enrique, en ese mausoleo también se encuentran descansando los restos de sus suegros, sus otros hermanos Pedro y José, sus padres María de la Soledad Reyes Guízar y Pedro Moreno Esquivel, por mencionar algunos, en total son 12 personas.Por el momento Abril del Moral aseguró no haber recibido ninguna notificación de demanda, pero ya se encuentra asesorada legalmente en caso de que esto suceda, además sigue en pie la misa de este domingo.Respecto a la intención de Tita Marbez en mover los restos de Mario Moreno "Cantinflas" de este lugar, dijo: "no tiene por qué hacerlo, para esto lo harían sus nietos, sus tíos y sus primos, sus familiares de sangre, no una persona allegada que nada tiene que ver con la familia, un papel de una boda no le da el título. Lo que don Mario quería era descansar en paz y con su familia, es ahí donde se tiene que quedar".