Chumel Torres por fin habla de su noviazgo con Natalia Téllez

“La verdad es que es mi morra, la pasamos bien, ¿qué te puedo decir?”, comentó Torres para las cámaras de Intrusos. A Chumel le sorprendió el furor que ha causado la noticia, a pesar de que ya se lo esperaban. “Lo hablamos ella y yo desde el principio, dijimos ‘va a pasar’, digo, las fotos que nos sacaron eran paseando al perro”, comentó.

De este Donald sí soy muy fan. Una publicación compartida de Chumel Torres (@chumeltorres) el 31 Jul, 2018 a las 5:20 PDT



“La verdad que los medios nunca han sido incómodos, si no quiero hablar de algo, pues te digo, ¿no?. Yo creo que al tema de los medios, la gente le tiene mucho miedo, pero al final del día todos estamos sacando la chamba”, explicó el chihuahuense.

Con su simpatía,y no pretendían ocultarlo, solo vivían en privado su momento de felicidad.Con naturalidad, el conductor de 'El Pulso de la República' reconoció que él y Téllez viven una linda relación.Sobre sus recientes vacaciones en Disney, donde publicó su primera foto con Natalia, comentó:De acuerdo con el influencer no entienden muy bien por qué los medios están tan interesados en su historia de amor, pero igual reconoció que llevan una buena relación con los medios.Chumel ha narrado que la prensa se ha portado bien con ellos, así que no habían hecho oficial su relación por la nula necesidad de hacerlo.