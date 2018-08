“Nuestra empresa lamenta los inconvenientes causados y reiteramos nuestro compromiso por seguir realizando eventos del gusto del público”, informó Zignia Live a través de un comunicado.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Demi Lovato tenía a todos sus fans a la expectativa de su gira Tour Tell Me You Love Me, luego de tener que cancelar varios conciertos debido a la sobredosis que sufrió.Ahora,La compañía, encargada del evento en nuestro país, detalló además el proceso de reembolso: Para quien adquirió boletos en efectivo, Oxxo, Todito y Elektra, deberán presentarse en taquillas de la Arena Ciudad de México o Arena Monterrey con sus tickets e identificación para poderSi fueron comprados con tarjeta de crédito o débito, el trámite será automático, por lo que no es necesario acudir a realizar ningún trámite; la devolución se verá reflejada de 25 a 30 días hábiles en su estado de cuenta, contando también a partir del 20 de agosto de este año.El costo de las entradas iba de los 403 a los 2 mil 341 pesos, de venta en Superboletos.Cualquier duda, enviar correo electrónico a: [email protected] , incluyendo en el Subjet: CANCELACIÓN DEMI LOVATOPosteriormente, se internó en un centro de rehabilitación, informó el sitio TMZ.De acuerdo con el medio, la cantante tomó un jet privado e ingresó a un prestigioso centro médico, que se encuentra en las fueras de California. Se desconoce cuánto tiempo estará allí, pero se espera que permanezca bajo cuidado durante al menos 30 días.