VIDEO. Captan a 'Bebeshita' haciendo amarre a un 'payasito de 18'

pues desde hace más de un año que no ha encontrado el amor.

la joven acudió con un brujo para realizar un "amarre", según información de Kadri Mx.

POLÉMICA POR:

"Arriba de cuatro, de cuatro semanas a cuatro meses, se va a enamorar muy fuerte, vete despacio".

el chico al que le hizo el "amarre" tiene tan sólo 18 años y es un "payasito", según las propias palabras del brujo.

Una de las figuras de la televisión más controversiales es "La Bebeshita", pues desde que se integró al programa "Enamorándonos", no ha dejado de estar en el ojo del huracán.Ahora, parece que a "La Bebeshita" no le ha funcionado estar en "Enamorándonos",Por esa razón,"La Bebeshita" fue vista en el pasaje esotérico ubicado dentro de Galerías Plaza de las Estrellas.En determinado momento, la amorosa escuchó atentamente al brujo.En el video se pudo escuchar que "La Bebeshita" le preguntó al brujo si iba a funcionar o no el "amarre" y éste le respondió:Pero lo más impactante es que