Una vez vieron que los vigilaba un paparazzi e hicieron una graciosa escena para él. FOTO: Especial.

"Ellos encontraron su camino de regreso el uno al otro, así que algo bueno ha salido de esta pesadilla"

"Wilmer vino al hospital muchas veces mientras Demi estaba recuperándose, y habría estado por horas. él realmente ama a Demi, y ella lo ama a él", dijo la fuente.

El problema casi mortal por el que pasó Demi Lovato, hizo a ella ¡y a Wilmer Valderrama! pensar en casarse. Sí, en casarse.Un reporte de InTouch dice que la reconexión entre ambos los tiene pensando en un futuro con boda.dijo su fuente, en relación con las visitas que Wilmer le hizo a Demi casi en cuanto supo que sufrió una sobredosis y estaba muy grave en el hospital.La cantante del éxito 'Sorry Not Sorry" dijo en octubre del año pasado "nunca he amado a nadie como amé a Wilmer, y es como que, yo aún amo a Wilmer".Con información de Hollywood Life.