Analiza sociedad civil aspirantes a dirigir Derechos Humanos en Hidalgo

, fundador y consejero de), expuso que junto con otras organizaciones civiles, como Artículo 19, analizan los perfiles de los candidatos a la titularidad de la).En entrevista, el activista mencionó que al poco tiempo de ser publicada la convocatoria surgieron los primeros cuatro candidatos, entre los que se encuentran un consejero del) y el extitular del).“Ya hay cuatro perfiles que están proponiendo, entre ellos Alfredo Alcalá, Gerardo Romero García, Salvador Franco Cravioto y un notario de quien aún no tenemos datos. Sin embargo, se sabe que ha convocado a las organizaciones para armar una propuesta de los Derechos Humanos”, explicó.detalló que ninguno de los candidatos, a excepción de Alfredo Alcalá, tiene experiencia de más de cinco años en derechos humanos.Mencionó que, de acuerdo con el análisis hecho a los aspirantes, no hay mucha experiencia en el tema, incluso resaltó la “sombra” que hay en la trayectoria decomo titular delal salir “abruptamente” del cargo por poca transparencia.Con relación adijo que no tiene experiencia amplia en la lucha de los derechos humanos, pues aunque cuenta con una organización de apoyo legal gratuito recientemente fundada, “un año en su ejercicio no es suficiente”.Destacó que, por su trayectoria de varios años con organizaciones y su ejercicio en los derechos humanos, es un buen perfil para el cargo.Sin embargo, precisó que deberán analizar su propuesta de trabajo, así como sus aportaciones y su forma de abordar el tema con las organizaciones civiles.Además, comentó que las asociaciones se reunirán para armar un movimiento que denominarán:A través de la que se pronunciarán para que la selección de próximos cargos tenga una amplia publicidad e incluso puedan acceder al perfil del candidato con tal de que las organizaciones lo analicen a detalle.