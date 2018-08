Violencia ha disminuido en Celaya, no está erradicada

"Como comentaba el lunes; no es algo que se haya erradicado del todo, dejamos de estar dentro de los municipios o la categoría que dio el secretario ejecutivo del Sistema Nacional como de mayor violencia, si es cierto que ha habido una disminución pero no estamos exentos de este tipo de acciones y no se ha podido erradicar del todo", externo.



"Hace pensar que fue una riña o algo, que en algún momento se suscitó al interior del lugar y cuando llegó uno de los empleados abrió y se encontraba la persona y dio aviso al 911", externó.



"Recordemos que la Policía preventiva le toca responder a la prevención".



"La estrategia establecida, la coordinación con los otros dos órdenes de Gobierno ha estado rindiendo frutos, no los que quisiéramos, esperamos más y seguir redoblando estrategias, acciones y tener a corto plazo un mejor resultado", finalizó.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González González habló sobre los incidentes ocurridos durante la semana, contraste con los números donde resaltan que han disminuido.Resaltó que el hecho de ayer (Bar El Peregrino) se dio dentro del establecimiento y estaba cerrado.Mencionó que son hechos que se están dando intramuros, violencia que le corresponde a otra autoridad.Lo que sigue es esperar a que la Procuraduría determine en el tema, reiteró que ha bajado la violencia, pero que aún no 'están del otro lado' y no lo dice él; lo establece el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional, que no se ha logrado erradicar pero se trabaja en ello.