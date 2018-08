El Indio, un artista que pintó de colores El Salvador, ahora en Mineral del Reforma

Edwin Antonio Rivera estudió la licenciatura en artes plásticas con especialidad en escultura. Tallaba y tallaba figuras con sus manos, para eso estudió… hasta que un día todo dio un giro y la gente de su natal El Salvador comenzó a pedirle que hiciera pinturas y dibujos.

Fue entonces que ‘El Indio’, nombre artístico con el que lo conocen en el mundo, dejó un lado la escultura y se dedicó a pintar. Poco a poco los caballetes comenzaron a verse pequeños, así que tuvo que utilizar lienzos más grandes… como edificios, paredes y espacios públicos.

En un abrir y cerrar de ojos, el artista de 43 años de edad pintó de colores calles de El Salvador, un país centroamericano que alberga a 6.3 millones de personas, en el que hay murales de hasta un kilómetro de largo.

En su reciente visita a México pintó un mural en el Instituto Municipal de la Mujer en Mineral de la Reforma y platicó con AM Hidalgo sobre su pasión por ponerle alma a las paredes.

“Siempre he dicho que cada mural que pinto es de ustedes, de quien lo ve y que le mueve las emociones y el alma. Cuando una obra trasciende debe de gustarle a la gente tiene que identificarse, tiene que apropiarse de ella, pues cuando lo hace, con eso me doy por bien servido, es el mejor reconocimiento que me pueden dar”, expresó.