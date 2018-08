Inhabilitan por un año a Federico Vargas Somoza

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Integrantes del Ayuntamiento de Irapuatoa Federico Vargas Somoza, ex director del Instituto de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR).Fue en sesión privada donde se determinó por los integrantes del Cabildo irapuatense, este 8 de agosto, queTrascendió que el motivo de la inhabilitación fue por no informar al Consejo Directivo del IMCAR que prestaría instalaciones de la Casa de la Cultura de la zona centro para un maestro de danza, y le cobró el uso de las instalaciones., luego de continuar su puesto al frente del Instituto al cambio de las Administraciones del ex alcalde Sixto Zetina y el alcalde con licencia, Ricardo Ortiz Gutiérrez.