Piden endurecer requisitos para entregar concesiones de servicio de transporte público

“En el tema de concesiones yo creo que no debe estar, como ahorita, en el tema de la irregularidad, debería forzarse a que estén regularizándose constantemente, por parte del Ayuntamiento debe haber reglas más severas, sobre todo para el cumplimiento del transportista, del cumplimiento a esta norma”, opinó.



“En el tema de Movilidad siempre van a existir adecuaciones, pero se requiere que la Ley de Movilidad también se modifique, en temas como el tiempo que se tiene que esperar para el remate de vehículos que están en el corralón, tres años son mucho tiempo, este rubro tiene que estar en constante actualización”, comentó.



“Lo de las cámaras de vigilancia es independiente en cada empresa, pero sí se han seguido, pero se siguen dando avances paulatinos, no tengo (porcentaje, número), las 9 empresas hemos accedido a implementar, no tengo el dato, sé de empresas que ya han instalado”, dijo.



“Seguimos cumpliendo los puntos en sus etapas, y en sus tiempos que están marcados, los avances se siguen dando en base a las etapas marcadas, no hay atrasos y el camino sigue adelante para estar en el progreso de la implementación de un mejor sistema de transporte”, finalizó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Acciones y requisitos más severos paraLa regidora irapuatense indicó que el primer proyecto del reglamento de Movilidad quedó aprobado en mayo de este año, al que también se le hicieron algunas reformas posteriores, respecto al catalogo de sanciones, que ya están agregadas, esperando su votación en el Ayuntamiento para finales de agosto.indicó que este tema debe estar actualizándose de manera constante, para que el Municipio pueda tener este reglamento al día, de acuerdo a las necesidades de la ciudad.señaló que tanto por parte del Gobierno Municipal, como de los transportistas, se está dando cumplimiento al acuerdo marco que se firmó en agosto del año pasado.Al cuestionarsele sobre los logros, sobre todo en la instalación de cámaras de vigilancia en las unidades de transporte, no supo dar cifras de estos equipos instalados, aunque aseguró que sí se han dado estas acciones.El empresario irapuatense indicó que se está cumpliendo en el tiempo acordado, señalando que este tipo de renovaciones no deben detenerse en el servicio que prestan, agregando que no tienen tiempo determinado para la regularización de las concesiones.