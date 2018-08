“Cuando vi el recibo me quería desmayar. Cómo pago tanto consumo, porque el consumo de agua es mínimo. No tenemos jardín, ni mucho menos”, comentó.



“El problema está en el medidor porque gira a gran velocidad y produce un sonido generado por la rapidez con la que se mueve”, comentó.

estuvo a punto de “infartarse” cuando le llegó elVive en unaubicada en la calle, en la, que compró con un crédito de Infonavit, y lo que más ha pagado son 302 pesos por un consumo de 15 metros cúbicos de agua.El cobro de su recibo equivale a consumir 2.5 pipas de 10 mil litros cada una al día, por lo que no dudó en ir al área de atención al cliente del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), donde mandaron hacer una revisión.Julio Becerra, gerente de Comercialización del organismo operador, señaló que hay muchos casos como este de alto consumo y que la mayoría es por problemas de fugas dentro de los inmuebles, por lo deben atenderse de inmediato.Subrayó que tan sólo en el primer semestre del año recibieron tres mil 211 denuncias y que sólo pudieron atender 370, es decir sólo 11.5%, pues no cuentan con suficiente personal.Apenas cuentan con una cuadrilla de dos personas para atender fugas con altos consumos superiores a los 50 metros cúbicos de agua.Por ello solicitó y le autorizaron otras cinco cuadrillas, con dos personas cada una, para atender con mayor rapidez esta problemática.Informó que SAPAL tiene 437 mil 346 cuentas, por lo que las 536 quejas que se presentan al mes, en promedio, son apenas el 0.12%.Pero sí afectan porque en estos 536 consumos altos se pierden alrededor de 30 mil metros cúbicos. En el caso de Esperanza López, en una sola cuenta, se perdieron 60 mil litros.SAPAL ha instalado más de 40 mil medidores de control remoto, donde se detecta de inmediato cuando hay fugas por flujo constante de agua.Pero Becerra añadió que sí es factible un consumo de 600 mil litros de agua como el que le llegó a la consumidora pues, explicó, una tubería de media pulgada con una presión de un kilo genera una derrama de 15 litros por segundo.Por ello dijo que esperan reducir los altos consumos con más personas que supervisen y detecten este tipo de fugas que afectan el bolsillo de los consumidores.A Francisco Olmedo, vecinos de la colonia Jardines de Jerez, se le quitó hasta la sed después de ver el cargo por dos mil 274 pesos en su recibo de agua, cuando regularmente paga sólo 180 pesos al mes.Dijo que es pensionado y que solo con su esposa, por lo que aseguró que gasta el mínimo de agua, argumento que no le fue válido en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAl).Las empleadas le dieron como única solución pagar el total de su cuenta para no quedarse sin servicio.