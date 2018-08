'Abrazos, no balazos', responde Omar Fayad y pide respetar investidura de gobernador

"Hoy les digo a los rijosos, a los que fueron a tomar el Congreso violentamente, a los que me acusan de represor y violador de los derechos humanos y esas cosas políticas para dañarme... hoy voy a trabajar con un Congreso que no son mis cuates... para todos ellos, abrazos, no balazos", externó el gobernador de Hidalgo Omar Fayad en su visita a Tula.

Durante su intervención en la inauguración del puente vehicular Nantzha-El Crestón la tarde de este miércoles comentó que el primero de julio se acabó el proceso electoral y desde entonces, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado de reconciliación.

Enfatizó que como gobernador de Hidalgo reconoce el triunfo de López Obrador y ya se reunió con él para estrechar lazos de trabajo e informarle que cuenta con todo su respaldo porque quiere que le vaya bien a México y al estado.

DIPUTADOS ELECTOS NO VAN A SUSTITUIR FUNCIONES DEL GOBERNADOR

Bajo este tenor, les recordó a los diputados electos de Morena que así como él reconoce el triunfo de Andrés Manuel, ellos deben reconocer que Fayad Meneses tiene el respaldo ciudadano y por ello se le confió la gubernatura hace dos años.

"Lo van a tener que reconocer y me van a tener que respetar porque también tengo un aval ciudadano como el de Andrés Manuel. Ellos (diputados electos) no van a sustituir las funciones del gobernador, cada uno a hacer su trabajo y ojalá los diputados me ayuden aunque no sean de mi partido, como yo le voy a ayudar al presidente electo, aunque no es de mi partido" remarcó.

LLAMADO A LA CIVILIDAD

Hizo un llamado a la civilidad y comentó que aunque a los diputados electos se les cuecen las ganas por llegar al Congreso, deben esperar su tiempo, ya que tienen que respetar a los actuales diputados que deciden hasta el 30 de agosto.

"Yo voy a trabajar con ellos les caiga bien o no, pero lo más importante, estaría preocupado si fuera represor y un delincuente como dicen. Gracias a Dios no tengo ninguna de esas características y puedo trabajar con quién sea para que no haya nadie en el Congreso que me señale de nada" remarcó.

"YA PÁRENLE”

"Ya párenle con lo que están haciendo, hago un llamado a la sensibilidad política porque en Hidalgo no teníamos eso de que se metieran al Congreso con picos y palos... Sino pones orden que no sirves para nada, y si pones orden eres un represor”

“Hoy tienen una marcha en Pachuca en contra el represor, y solo quiero decir que yo no mandé a la policía, fue la presidenta de la junta directiva del Congreso quién pidió ayuda para resguardar la integridad de las personas dentro del recinto”, finalizó.