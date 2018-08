Reclama regidor del PRI a Gobierno de Irapuato por 'maquillar' cifras de homicidios

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los informes de laAdemás de reprochar que los informes se aprobaron con varios meses de retraso, el edil priísta indicó que las cifras oficiales de delitos como homicidio doloso, robo domiciliario, de vehículo, de motocicleta, a negocios, cristalazos y asalto a transeúnte, no concuerdan con lo publicado en medios de comunicación.Señaló que“Las cifras no coinciden en los mismos informes, por ejemplo en el mes de marzo nos hacen una suma de cuantos fueron los delitos patrimoniales y colocaron la cantidad de 153, y unicamente sumando 3 rubros da 155, lo que es robo domiciliario, de vehículo y a negocio, no se nos da cuenta de cuantos robos a peatón, cristalazos y motocicleta, sin sumar esos 3 rubros no coincide la numeralia”, dijo.Morales Rojas refirió que en los 3 meses, la sumatoria de sólo 3 rubros supera la cantidad de delitos que muestran las cifras oficiales, sumado a que faltan datos de número de elementos, trabajo en la Academia de Seguridad, y de otras áreas de esta secretaría.El Primer Síndico del Ayuntamiento, Jaime Morales Viveros enfatizó que las cifras surgen del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que era aventurado decir que las cifras fueron maquilladas, además de indicar que los informes son técnicos y no están detallados.“A veces no se le da gusto a todos, no se puede corregir cada Sesión de Ayuntamiento un informe nuevo, con rubros que quieran que se integran, es un ejercicio de aproximadamente 6 o 7 meses que se vino depurando el informe, hasta que quedó de forma definitiva este formato”, dijo.Los regidores Susana Bermúdez Cano del PAN y Daniel Ruiz Barragán del Partido Verde Ecologista de México, se sumaron a decir que no se han maquillado las cifras, y que es necesario que el edil priísta pueda pedir un desglose de datos.Por su parte,hizo hincapié en que no se han ocultado cifras, pues las información surge de la Federación, aunque también cruzan información con instancias estatales y registros civiles.“No podríamos establecer nosotros una cifra cuando está debidamente cruzada, por ese lado si quiero dejar muy claro que nosotros, en el Ayuntamiento, no podemos establecer juicios de valor de esa índole, la administración pública tiene la obligación de dar un informe como se ha establecido”, refirió.