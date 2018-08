Celebra Museo “Hermenegildo Bustos” su primer aniversario

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El día de hoy el Museocelebra su primer aniversario, tras recibir a 18 mil visitantes.Así lo dio a conocer el coordinador del centro de cultura y arte, Ernesto Alejandro Sánchez, quien comentó el trabajo que se ha realizado en lo que va de este año.Al momento el recinto cultural ha sido visitado por 18 mil personas de distintos lugares de la república mexicana como de otros países, visitantes que se han tenido una agradable experiencia.El museo cuenta con 4 exposiciones permanentes, las cuales con el paso del tiempo no han dejado de ser innovadora, ya que se han renovado 3 veces, ya se por mantenimiento o restauración, lo que ha permitido que las exposiciones no se mantengan estática y siempre brinden al espectador una nueva experiencia; la Judea” es de las que más llaman la atención.Además de 7 exposiciones temporales para todos los gustos, todas ellas con conceptos de interés para la gente de la región y que no les sea tan ajeno, sin dejar de lado a los grandes maestros de la plástica guanajuatense; entre las que más han gustado a los visitantes sonEl coordinador comento que a la fecha también cuenta con un equipo de trabajo responsable y comprometido; se inició con un grupo de 14 colaboradores, que ha la fecha a aumentado a 19.El Museo cuenta con otras actividades en fomento del arte, como talleres, conferencias y presentaciones de artistas; en este año se llevaron a cabo 26 talleres, abarcando desde niños, jóvenes y adultos, con una asistencia de entre 20 y 38 personas por taller.Además de la realización de 6 conferencias, las cuales han logrado un lleno total debido a la variedad de temas. Aún, cuando la respuesta ha sido buena, el coordinador del lugar espera poder a tender a más personas en el fomento a la cultura y el arte en sus diferentes expresiones.Estas actividades, dijo, han estado apoyadas por el personal de diversas dependencias municipales, lo mismo que por el Instituto Estatal de la Cultura, quien lleva a cabo todas las actividades a través del Museo.Como parte del festejo por su primer aniversario el día de hoy el Instituto Estatal de la Cultura a través del Museo, realizara la conferencia “Las intervenciones religiosas de Hermenegildo Bustos”, en punto de las 7 de la noche a cargo de Alvaro Melchor Huerta.Y el día 9 se llevará a cabo la premiación del concurso de Máscaras de la Judea, en punto de las 5 de la tarde; evento del Instituto Estatal de la Cultura en coordinación con Casa de la Cultura Hermenegildo Bustos.Parte del proyecto inicial se tenía contemplado una cafetería en las instalaciones del Muso; proyecto que sigue su curso y que en próximas fechas será anunciado oficialmente para invitar a los interesados en rentar el espacio.