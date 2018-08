Locatarios y autoridades discutieron proyecto sobre mercado municipal

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Locatarios del mercado municipal de San Francisco del Rincón y autoridades, se reunieron en busca de un diálogo sobre el proyecto del mismo.Luego de que en pasados días los comerciantes de dicho establecimiento manifestaran su molestia ante el acuerdo por parte del Estado y del municipio en busca de ampliar y modernizar sus instalaciones, el pasado lunes 6 de agosto se sostuvo un primer encuentro.Ya que los descontentos señalaron en su momento que esta acción sólo beneficiaría a unos pocos y afectaría a la gran mayoría de los que por años han trabajo en el lugar.Pues se pretende proporcionar a los comerciantes semifijos del exterior del inmueble un espacio cerrado y construir dos niveles con 65 locales en la planta baja, 60 locales en la planta alta, 2 módulos de baños y un área de descanso.Fueron alrededor de 25 locatarios que conforman el mercado tantolos que se dieron cita en las oficinas del Complejo Administrativo de la ciudad para mantener un diálogo con el secretario de Ayuntamiento, Rodolfo Aguirre Ruteaga.Pues este último anteriormente ya había invitado a los mismos a conocer el proyecto por completo, para que así pudieran darse una idea de lo que se plantea realizar; aunque no fue hasta varios días después cuando se obtuvo la cita.En la reunión donde también estuvieron presentesdos de las ingenieros que llevarán a cabo la obra mencionada, dando muestra de los planos con los que se cuentan para realización de la ampliación.Proyecto que no resultó del gusto de los locatarios, pues argumentaron que éste mantenía áreas comerciales que el mercado municipal no requiere, tal y como los son nuevos locales para la venta de frutas y verduras, carnicerías y demás.Otro de los puntos a tratar, según los ciudadanos presentes, fue la implementación también de locales para los comerciantes que se encuentran en la explanada del mercado.En el que miembros del establecimiento dijeron ya no tener inconveniente con que se les beneficie con la construcción de nuevos espacios, aunque sí enfatizaron en que no permitirán que la obra se les realice en donde hasta la fecha se encuentran ubicados.Puesto que argumentan, la esencia del mercado municipal es la fachada del mismo y buscan que se mantenga el área limpia de cualquier tipo de puesto para brindar una vista más agradable a sus clientes y visitantes.Las autoridades y locatarios conversaron sobre el modificar el plan del proyecto que ya se tenía contemplado, ya que se pretende llevar a cabo la realización de los locales para los comerciantes de la explanada en otro sitio.Teniendo como primera opción por parte de los demandantes, la zona sur del mercado por donde se encuentra el bulevar Heroico Colegio Militar y las oficinas en renta.Aunque no se dio a conocer si se llegó a un acuerdo como tal, se indicó que habrá próximos encuentros en busca de un entendimiento muto entre las autoridades y los locatarios.El día de ayer los comerciantes mantendrían un encuentro con el alcalde de la ciudad para entablar una conversación sobre el mismo tema pero la cita fue cancelada.