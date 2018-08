Ordenan casar a pareja en la que uno de ellos tiene VIH

"En este orden de ideas, los quejosos no deben ser expuestos al mensaje discriminador de la norma, tanto en el presente como en el futuro", dice el fallo judicial.

reconocer el, en virtud de que ya fue declarada inconstitucional la norma estatal que impedía el matrimonio con personas con enfermedades incurables.concedió el amparo y protección de la justicia a una pareja, al estimar que el apartado legal que impedía el matrimonio debía ser inaplicado porque violaba los principios de igualdad y no discriminación.Al resolver laDe acuerdo con Páez, este apartado legal excluye injustificadamente del acceso al matrimonioLos quejosos también impugnaronque impone como requisito para el matrimonio la presentación de un certificado médico.Dicho documento debe acreditar que los contrayentesSobre este aspecto, el juez federal concluyó que son válidos estos certificados porque buscan que toda persona que deseeLa sentencia retoma criterios de la Suprema Corte Justicia de la Nación que establecen que las relaciones conyugales tienen la finalidad de proporcionarse ayuda mutua, por lo que no existe justificación alguna para distinguirAgrega que el derecho a contraer matrimonio no sólo implica tener acceso a los beneficios expresivos asociados al mismo, sino también a los de carácter material, por lo que acceder al matrimonio implica en realidad "un derecho a otros derechos".La sentencia de amparo aún no es definitiva, ya que la autoridad estatal puede impugnarlo y solicitar un recurso de revisión ante un tribunal colegiado.