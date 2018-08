“Esta debería ser la medida principal del proyecto de ley: la introducción de una edad por debajo de la cual los niños serían considerados automáticamente incapaces de consentir en tener relaciones sexuales con adultos”, se lee en la declaración conjunta.

La Asamblea Nacional de Francia ha aprobado una ley sobre los abusos sexuales y los delitos de violación que según algunos críticos está a favor de la pedofilia, ya no fija una edad legal mínima de consentimiento.Según Le Figaro , la nueva ley federal en Francia no hay una edad legal del consentimiento, lo que significa que los adultos que sostengan relaciones sexuales con niños no podrán ser procesados si la víctima no puede probar la 'violencia, amenaza, coacción o sorpresa'.El proyecto de ley contra la violencia sexual y de género, conocido como ley Schiappa, fue promulgado el 3 de agosto por el Parlamento francés, provocando indignación en el país cuando los padres y grupos que defienden los derechos de los infantes los acusaron de traicionar a los niños franceses.Estos grupos hicieron críticas al presidente Emmanuel Macron por no limitar una edad legal de consentimiento para proteger a los menores, y se refirieron a la decisión de los tribunales franceses de negarse a enjuiciar a dos pedófilos (uno de 28 y otro de 30 años) por la violación cometida contra dos niñas de 11 años, ya que sus abogados no lograron probar que las menores no dieron su consentimiento.El jueves pasado, varios grupos junto con el Consejo Francés de Asociaciones por los Derechos del Niño, dieron una declaración conjunta para expresar su indignación por el abandono de la edad de consentimiento después de la aprobación de la nueva ley.En su versión final, la ley Schiappa establece que para los niños menores de 15 años, 'la restricción moral o la sorpresa se caracteriza opr el abuso de la vulnerabilidad de la víctima que no tiene el discernimiento necesario para estos actos'. Pero, el ex ministro de derechos de la mujer, Laurence Rossignol, dice que estas nociones de 'vulnerabilidad' y 'discernimiento' dejan demasiado espacio para que los pedófilos escapen del castigo bajo la ley.