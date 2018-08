La respuesta a la marcha organizada en la capital del estado, que a final no estuvo tan nutrida debido a que la universidad estatal no participó de último minuto, llegó desde Tula y se valió del lenguaje utilizado durante un debate presidencial: “abrazos, no balazos” y fue más allá: respetar la envestidura de gobernador.



El mensaje cobra relevancia, porque ayer varios que tomaron la palabra en el evento de la plaza Juárez hablaron, algunos en un tono francamente beligerante, como si ya fueran diputados en funciones cuando bien saben que inician labores después de septiembre.



La política, dicen los que saben, es el arte de esperar los tiempos. No comer prisas. Y ya que próximamente tendrán la mayoría en el Congreso local, Morena debería mandar el mensaje de reconciliación y no de confrontación. Vamos, ser más inteligentes en el ajedrez que está por jugarse: lo cortés no quita lo valiente.

***

El próximo coordinador de los senadores de Morena, Mario Delgado, calificó como excesivo el actuar de los granaderos contra simpatizantes de aquel partido político en las inmediaciones del Congreso del estado el pasado 31 de julio. En el marco de la marcha realizada ayer en Pachuca para protestar por aquel acontecimiento, el allegado a Andrés Manuel López Obrador aseguró que a partir de septiembre su partido será mayoría en la Cámara local pero que legislarán con responsabilidad para garantizar los derechos y libertades en Hidalgo.

***

Damos una palomita a los trabajadores de limpias del ayuntamiento de Pachuca quienes de inmediato barrieron la plaza Juárez después del evento de Morena y Antorcha Campesina. Sin duda, su trabajo casi nadie lo ve cuando lo desempeñan a cabalidad y cuando fallan de inmediato surgen las quejas.

***

La liberación de Elba Esther Gordillo cayó como balde de agua fría en Hidalgo, pues vendrá a mover el ya de por sí mermado liderazgo del dirigente de la sección XV del SNTE Luis Enrique Morales Acosta y rematará al todavía agonizante Nueva Alianza en el estado, que dirige Juan José Luna Mejía, pues con ello resurgirá la disidencia de Moisés Jiménez Sánchez y Mirna García López, quienes canalizarán todo ese poder político en el partido político Podemos.



ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.