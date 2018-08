Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Existen diversos temas propuestos por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador que generan división de opiniones, pero uno que llama la atención es su iniciativa de la descentralización.Vayamos más allá de lo operativo y enfoquemos la idea en el tema inmobiliario y de población.Javier Tapia, director ejecutivo de Previsión Legal, explica que como concepto, tiene todo el sentido el llevar dinamismo a otras ciudades de México. Pero, el asunto aquí es el cómo y el cuándo.Mire, en la Ciudad de México laboran 2.7 millones de burócratas en el Gobierno federal, sus ingresos suman el 5% del PIB de esta demarcación y su gasto familiar representa el 39%.Durante 2016 estos funcionarios trabajaron en 3 mil 366 edificios en arrendamiento y son los principales usuarios de oficinas en renta de la capital mexicana.La iniciativa de López Obrador hay que recordar que busca mover 31 dependencias a otras ciudades, lo que generará que miles de edificios queden desocupados y con ellos millones de personas tendrán que moverse de una ciudad a otra para mantener sus empleos.La sobre oferta de la Ciudad de México será lo opuesto a lo que se prevé estaría sucediendo en los estados donde lleguen dependencias, como es el caso de Guanajuato, en donde se contempla opere la Secretaría del Trabajo.Para Javier Tapia este fenómeno ocasionará que exista un exceso de oferta de espacios de oficinas y por lo tanto de vivienda en la CDMX, lo que causará distorsiones a la baja en los valores de los inmuebles.Explica que habrá un impacto económico tipo efecto dominó, pues además del impacto directo en el sector inmobiliario, los millones de burócratas consumen diariamente bienes y servicios de grandes y MiPyMes, además de en restaurantes y negocios. Si se van, sencillamente dejarán de consumir. Probablemente los grandes negocios soporten y se replanteen, pero para los pequeños será un duro golpe en sus percepciones.En el caso de estados como Guanajuato habría que analizar como bien menciona el directivo de Monitor Inmobiliario el efecto que causará la llegada de personas de un momento a otro buscando de inicio vivienda y servicios, además de una mayor infraestructura.Comenta que en la actualidad, muchos de los servicios y precisamente de la infraestructura no están listos ni disponibles y no se pueden construir en un año ni en dos. Y ante el exceso de demanda los precios aumentan.Los precios aumentarán entonces para los que llegaron, que probablemente no lo sientan, pero también aumentarán para los pobladores actuales, que no tendrán el poder adquisitivo para enfrentar la escalada.Y para concluir deja la siguiente pregunta ¿funcionará?, esperemos se logre exitosamente, pues habrá que recordar que en 1985, Miguel de la Madrid intentó lo mismo. Hoy sólo dos dependencias siguen en sus destinos (Capufe, en Morelos, y el Inegi, en Aguascalientes), el resto regresaron y ahora siguen funcionando en la Ciudad de México.Así que en Guanajuato vayamos preparándonos para ser más y los agentes inmobiliarios para buscar casas y terrenos disponibles, entre ellos el que ocuparía la Secretaría del Trabajo.Para concluir con un tema también del sector inmobiliario, del total, 9 estados concentran más de la mitad de la venta de vivienda tradicional, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).En el reporte de Realty World México, al frente de Jorge Paredes, el Estado de México es el líder en la comercialización de casas-habitacionales de este segmento, con 4 mil 552 unidades; le sigue en orden de importancia el estado de Nuevo León, con 3 mil 521 unidades.El tercer lugar en la venta de unidades tradicional fue el estado de Jalisco, con 3 mil 475 casas-habitacionales, seguido de Guanajuato, con 2 mil 819 unidades.El quinto sitio se encuentra la entidad federativa de Veracruz, con 2 mil 382 casas-habitacionales, y en el sexto sitio Querétaro, con 2 mil 160 unidades.Los estados en donde ocurrió lo opuesto fueron. Aguascalientes y Querétaro del Bajío, Campeche, Colima, Ciudad de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León y Zacatecas con los mayores decesos.