Las medidas de Olga

Todavía no toma protesta el gabinete del presidente electo y la designada para fungir como titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, ya anda desatando polémicas., ya que éste y otros temas que la futura secretaria tiene en su agenda no se mencionaron durante la campaña de AMLO.Tampoco López Obrador fue específico en el tema del aborto, ni fijó postura alguna.Hace unos días vi una serie televisiva que se desarrolla en 1850. Una criada queda embarazada del patrón después de promesas falsas que él le hizo para seducirla.las mujeres quedaban en un estado de vulnerabilidad y desamparo terribles, por lo cual con mucho dolor e incertidumbre de su desolado futuro decidían deshacerse de su criatura arriesgándose a perder la vida en el intento.Es increíble pero poco ha cambiado la situación de las mujeres con embarazos inesperados desde entonces,¿Qué opción tienen? Cuando no hay alternativas reales no existe una verdadera libertad para decidir. Es igual que en 1850.Ante este panorama me pregunto qué tan justo es para las mujeres embarazadas que no quieren o no pueden con los gastos ni con la responsabilidad y tiempo que se requieren para crecer a una criatura, verse orilladas a deshacerse de su hijo/a.Según su “medida”, en esta etapa de gestación el bebé no tiene todavía corteza cerebral y por lo tanto no sufre, no es persona todavía, o como dicen otras opiniones es una bola de células y no tiene derechos.Sobre este punto es importante considerar el descubrimiento del Dr. Bernard Nathanson, un ex abortista que relata a través de una película de ultrasonido el sufrimiento que vive un menor de 12 semanas dentro del vientre materno al ser abortado por succión. En el filme se muestra a una niña de 10 semanas de vida que juega,Con horror se ve cómo el cuerpecito es descuartizado pieza por pieza mientras se convulsiona y trata de esquivar el instrumento cortante.No debería hablarse sólo del aborto como “solución” o “derechos”, sino de garantizar la prevención integral de embarazos y de atención a la salud. Sobre esto, ¿no dice nada Cordero?