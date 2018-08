¿Y GUANAJUATO?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El primer foro de amor y paz que organiza Andrés Manuel López Obrador, fue en Chihuahua. El motivo: crímenes y desapariciones.El lunes, AMLO llegó a Ciudad Juárez a las 6 de la tarde. A esa hora sumaban 13 crímenes en diferentes municipios de Chihuahua.El pasado 26 de julio, en Guanajuato registramos 19 homicidios y al día siguiente se cometieron 23 crímenes. O sea que en números, vamos adelante.El estado de Chihuahua registró en enero 72 crímenes dolosos; 44 en febrero; 56 en marzo, 65 en abril, 124 en mayo, 177 en junio y 178 en julio.En Guanajuato, las cifras de homicidios dolosos son: 246 en enero, 197 en febrero, 286 en marzo, 247 en abril, 308 en mayo, 264 en junio y 271 en julio. O sea…El foro AMLO en estas tierras será el 4 de octubre. Ya no le toca recibirlo a Miguel Márquez, sino a Diego Sinhue. Y en la Procuraduría… no sabemos.La priista Yulma Rocha reapareció en la sede nacional del tricolor. Superó pronto la derrota de Irapuato y reafirmó su amor al partidazo.Yulma asumió el cargo de Secretaria de Enlace con los diputados locales de todo el país. Fue invitada por la presidenta del PRI Nacional, Claudia Ruiz Massieu.En los 31 estados y en la Ciudad de México habrá unos 178 diputados locales priistas. Guanajuato aporta tres: Don Pepe Huerta, Celeste Gómez Fragoso y Hugo Varela Flores.Tamaulipas y Estado de México registran el mayor número de diputados tricolores aunque apenas suman cada uno 11.Acusan recibo del citatorio los 20 blanquiazules de Guanajuato que forman parte del Consejo del PAN. El mensaje es: tranquilos, no hay prisa para elegir candidato a la presidencia nacional.El grupo de consejeros afín a Miguel Márquez-Diego Sinhue supuestamente apoyará al candidato de Ricardo Anaya.Pero los consejeros afines a Fernando Torres Graciano esperan señales del más allá. A Roberto Gil Zuarth casi lo descartan porque temen que salga a flote el escándalo de los casinos otorgados por Felipe Calderón.- Vaya que el escándalo salpicó a Guanajuato.La diputada federal priista Yulma Rocha peleó la Alcaldía de Irapuato y perdió. Sin pataletas, cerró el capítulo y volvió al escenario político a dar batalla. El lunes rindió protesta ante su líder nacional Claudia Ruiz Massieu como Secretaria de Vinculación de las Legislaturas Locales. Buen trabajo le espera a Yulma porque simplemente en Guanajuato se topa con tres diputados de viejo cuño, Don Pepe, Celeste y Hugo, quienes fácilmente podrían escribir la historia del PRI de los últimos 50 años.