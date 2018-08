Beneficios De Lograr El Orgasmo Femenino

¿Sabías que existe un “Día Mundial del Orgasmo”? El 8 de agosto fue declarado el Día del Orgasmo gracias a una propuesta de ley que surgió en una pequeña localidad de Brasil, la cual buscaba resaltar la importancia de hablar sin tapujos de la sexualidad femenina por considerarla una cuestión de salud pública, el argumento para defender dicha iniciativa fue “Cuando las personas acumulan frustraciones sexuales acaban estallando en forma de violencia y nadie quiere eso ¿verdad?”

Ahora que lo sabes, disfrutalo porque tiene grandes beneficios para ti.

¿Alguna vez pensaste que alcanzar el orgasmo ayudaba a tu salud? ¡pues si! esa sensación de cosquilleo, de “volar” o terminar con una gran sonrisa y quedar totalmente relajada después de un encuentro sexual, tiene muchos beneficios para ti. Ya que liberas oxitocina, una sustancia que te ayuda a desaparecer los dolores de cabeza, musculares y hasta articulares.

Si padeces de cólicos menstruales, tu pareja puede ayudarte con ese problemita ya que experimentar un orgasmo te puede ayudar a eliminarlos, actúa siempre de manera responsable y protégete en todo momento, Prudence for her siempre estará para ti.

Se ha llegado a pensar que los orgasmos se originan meramente por un estímulo genital, ¡error! Sharom Flores, sexóloga de Prudence, nos comentó que también se pueden lograr por medio de caricias, besos y porqué no, hasta mordidas; el punto es divertirse, experimentar y escuchar a tu cuerpo para saber qué es lo que le gusta.

Y si de verdad quieres “alcanzar el cielo y ver marcianitos en tu habitación” avientate un “round” el día 14 de tu ciclo, ¿cómo saber que llegaste a ese día? ¡fácil! tu cuerpo te pedirá sexo a gritos debido a que tu clítoris aumenta 20% su tamaño ¡ojo! esto varía para cada mujer.

La OMS menciona que mientras más cercanos se encuentren el clítoris de la vagina, más fácil será obtener orgasmos; ¡aguas! esto no quiere decir que si tu vagina no está en ese lugar jamás tendrás un orgasmo, sólo debes trabajar un poquito más.

Otro dato que te podría resultar interesante es que pueden existir orgasmos involuntarios y no quiere decir que estés loca o enferma, simplemente tus hormonas juegan contigo debido al incremento de flujo sanguíneo, así que si llegas a experimentar un orgasmo en un avión, haciendo ejercicio o alguna otra actividad es completamente normal.

Si piensas que no has experimentado un orgasmo verdadero, no te preocupes, con la edad mejoran la calidad de éstos, así que ahora tienes una buena razón para madurar con gusto, ¡lo mejor está por venir!