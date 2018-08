Entre gritos de “¡asesinos!”, un grupo de vecinos del municipio de Tulancingo increparon a un par de trabajadores de Control Canino que se llevan en un vehículo a un can amarrado con un lazo amarillo.

Al respecto, el área de comunicación de la presidencia municipal señaló que mañana fijará postura al respecto y dio a conocer imágenes donde se aprecia al can en buenas condiciones.

“La perrita se llama Bonita, se escapó de su casa, ya fue entregada a su dueña”, agrega la imagen y explica que fue atacada por un perro que iba en la perrera.

EL VIDEO

A través de redes sociales circula un video de 1:59 minutos en el que se observa a un pequeño perro tirado en el suelo que está sujetado del cuello por un trabajador de control canino.

“¿Por qué lo mataron?, sí lo mato, vea, está muerto, está sangrando, déjemelo”, expresa una mujer que graba la escena en la que los trabajadores municipales intentan subir el cuerpo del pequeño can a una camioneta con logos del ayuntamiento.

Ante la exigencia de los vecinos, los trabajadores suben el cuerpo del perro en la cabina e intentan marcharse, pues son increpados por más vecinos, quienes no dejan de gritarles: ¡Asesinos!

El video, que aparece en la cuenta de Facebook de Her Flores May, no especifica cuándo ni dónde ocurrió el hecho, aunque los logos que se observan en la camioneta son de la actual administración.