Nos amarraron y nos amenazaron con pistola, narra hija de la 'Tota' Carbajal

“A Dios gracias no me golpearon”, expresó el ex mundialista mexicano.



“Nos amarraron y nos amenazaron con una pistola, y aunque mi papá les 'echó bronca' diciéndoles que entendía la necesidad, pero que no tenía dinero, ellos lo respetaron”, contó a am/ Al día María de los Ángeles Carbajal, hija de Don Antonio.



“Se llevaron mis medallas, se llevaron dinero que había y no sé qué otra cosa, mi hija fue la que se dio cuenta de lo que se llevaron, ella fue la valiente que enfrentó a uno de ellos”, se lamentó Don Toño.



“Yo estaba acomodando las cosas para comer, cuando me tiraron al suelo y me cubrieron la cabeza; después se fueron contra la hija de Don Toño”, contó aún asustada la empleada.



“Ella (su hermana María de los Ángeles) estaba comiendo cuando entraron dos personas a la cocina y se fueron directamente contra ella y le pidieron que cerrara la puerta, y que subiera; otra (hermana) estaba con mi papá en la sala”, contó Mary Tere Carbajal.



“Lo que ellos querían era oro y dinero, mi hermana les decía 'es que aquí no hay dinero', y realmente no hay dinero, entonces les dijo 'llévense mi bolsa, no le vayan a hacer nada a mi papá y a mis hijos”.



“No señora no les va a pasar nada”, contestó el ladrón a la señora.



“Uno se quedó aquí y no me dejaba ni mover y le dije: 'No se preocupe, no veo', y de verdad no veo, veo muy poco veo la silueta, pero la cara no. Ya se puso aquí a un lado, mientras los otros hicieron el desastre allá arriba”, contó serenamente.



“A mi papá no lo amarraron porque, como él no ve bien, los niños les pidieron que no le hicieran nada y se quedó sentado en su lugar”.



“Sólo uno estaba tapado con una sudadera y los demás vestían normal, olían a horrible, una mezcla entre alcohol y las drogas; eran muy jóvenes”, recordó la hija de Don Toño.



“Es la primera vez que esto sucede, pero vamos a tomar medidas de seguridad, aunque aquí a los alrededores respetan mucho a mi papá”, se lamentó la hija del ex seleccionado nacional.



“No sé si me conocieron o por la situación de los chamacos a los que ayudo, o de plano eran gente necesitada o que se dedican a eso”.



“No, yo no quiero denunciar, la verdad tener una represalia no, que haya problemas, no, a Dios Gracias estamos con bien, estamos sanos y eso es lo que importa, ya lo demás a ver cómo lo recuperamos”, finalizó.

fue víctima de la ola de violencia que azota Guanajuato.Cuatro hombres armados irrumpieron su hogar ayer por la tarde y violentamente obligaron al Cinco Copas, a su hija, sus nietos y empleada doméstica a entregar objetos de valor. Buscaban oro y dinero.En entrevista,dijo que estaba bien y que sólo se habían llevado poco dinero, pero sí varias medallas de fútbol.Informes de la Policía Municipal señalaron que el asalto ocurrió después de las 3 de ayer en su domicilio ubicado en la colonia Jardines del Moral.Los hombres que al parecer se encontraban en estado inconveniente, ingresaron a la casa y primeramente amenazaron a la empleada doméstica.Otra de las hijas de Carbajal, que no estuvo en el momento del asalto, accedió a hablar con am/ Al Día horas después del suceso. El guardameta mexicano no quiso dar declaraciones, aunque su hija contó que lo notaba tranquilo.En el segundo piso de la vivienda se encontrabanMientras tanto, el otro hombre que estaba conle pidió que sacara todo lo que había en los closets.Don Antonio dijo a un asaltante que no se preocupara porque no veía, sólo puede ver siluetas.contó que antes de huir, los hampones dejaron amarrados a todos, menos a La Tota.Los hombres sólo lograron llevarse medallas, relojes, esclavas y poco dinero que tenía Carbajal en su hogar.Después de que pusieron desamarrarse, los afectados llamaron a la Policía Municipal, y minutos después acudieron elementos preventivos.Se implementó un operativo de búsqueda, pero hasta anoche los oficiales no tuvieron éxito.dijo estar extrañado por el asalto que sufrió y que no tenía idea de quiénes habrían sido.Al lugar acudió persona del Ministerio Público para recabar evidencias para iniciar las investigaciones, sin embargo “La Tota” dijo que no denunciaría.