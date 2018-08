“Cualquier tipo de inversión si cumple debe ser autorizada y sino es así debe modificar lo necesario, pero no se trata de obstaculizar... si se trata de importantes proyectos que además traerán empleos para la ciudad”, mencionó Arturo Sánchez Castellanos, titular del Consejo Coordinador Empresarial de León.



“Como organismo estamos a favor de la llegada de City Center y otras propuestas que posteriormente tengan interés por invertir en León”.



“Tener proyectos de usos mixtos enriquecen a la ciudad, en la actualidad vemos como las opciones comerciales están rebasadas en fines de semana”.



“Es lamentable que grupos de intereses limiten los proyectos, eso no debe ser”.

Líderes empresariales coinciden en que la realización de proyectos comerciales como City Center León, favorecen al crecimiento de la ciudad y la generación de empleos.Añadió que ninguna autoridad debe realizar un trabajo para decidir si puede o no entrar una nueva opción comercial para la ciudad, sino es el propio mercado el que limita o permite ampliar las opciones ya existentes.Para el presidente de la Canaco Servytur León, Gabino Fernández Hernández, son bienvenidas las inversiones relacionadas con plazas comerciales, que permitan un mayor crecimiento de dicho sector en la ciudad.Añadió que en caso de no cumplir con algunos temas que pudieran perjudicar la zona del Parque Los Cárcamos, será importante se resuelvan en equipo junto con las autoridades.”.Una petición como representante de los comerciantes, es que estas propuestas comerciales además de marcas extranjeras y nacionales miren a lo local para que estas empresas también puedan ofrecer sus productos.Jorge Ramírez Hernández, presidente de la Coparmex, piensa que es muy importante tener proyectos de esta magnitud para León.Apuntó que es importante que si tiene algún asunto pendiente en temas ecológicos se resuelva, pero no debe obstaculizarse su realización.El pasado domingo la gente de MRP desarrolladora inmobiliaria encargada del proyecto que anteriormente llevaba el nombre de City Park compartió a detalle -en inserción pagada en este mismo medio- las razones por las que su proyecto debe seguir, asegurando que no existe afectación alguna.Entre los puntos destacan que el proyecto inmobiliario cuenta con todos los permisos, licencias y autorizaciones necesarias, que incluyen estudios de flora y fauna, estudios bioclimáticos, hidrogeológicos, cubriendo así no sólo las normas del Estado de Guanajuato y el Municipio de León, sino también de las más estrictas normas y estándares nacionales e internacionales.Aclaran que es falso que se afectará al Parque de Los Cárcamos, a su fauna y ecosistemas, como se ha manifestado, ya que el desarrollo cuenta con todas las medidas ambientales requeridas además de que se desarrollará en un predio privado independiente que colinda con dicho parque.Como se mencionó en su momento, el diseño del proyecto inmobiliario está a cargo del despacho FTA Studio, una de las firmas internacionales más respetadas y experimentadas en cuanto a urbanización se refiere.Además del despacho GVA, quienes consideran este proyecto será vanguardista y único de su tipo en León ya que incluye un centro de ciudad, comunidad multiusos y estilo de vida en un mismo lugar, a la altura de los mejores desarrollos del mundo.En su proceso de construcción, el proyecto generará 3 mil empleos directos y 6 mil más indirectos, una vez en operación el objetivo es contar con 600 empleos directos y 1, 200 más de forma indirecta, añade la información de City Center León.MRP es una reconocida empresa mexicana con presencia en 22 estados de México en donde cuenta con más de 75 centros comerciales.