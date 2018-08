y en entrevista con CANCHA, se pronunció sobre el futuro del Gran Premio de México de la Fórmula Uno en la CDMX,

Ana Gabriela Guevara



"(Hay que ver) prioridad, efectos, qué queremos y cuánto cuesta. No me disgusta el tema de la Fórmula Uno, pero me parece que es demasiado dinero. No me molesta que haya eventos, tampoco, pero me parece que para la Ciudad de México no debe ser la lógica total", aseveró Guevara.



"Si tenemos evento de gran nivel versus crecimiento deportivo, pues está invertido y creo que ahí es donde la lógica no aplica, pero si son necesarios, pues se deben seguir haciendo, si tienen un buen resultado y la gente quiere, pues también el espectáculo es parte del tema, pero no fincar todas las canicas en que se vaya para eso nadamás", añadió.



"No sé (cuando necesitaría para 2019) porque se está replanteando el hacer deportivo de la Conade, y reorientando si va a resurgir la educación física", dijo.

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Turismo, es el que ha apoyadoLos contribuyentes mexicanos, vía impuestos,Al no tener definido su proyecto ni saber cómo se está proyectando el presupuesto para el próximo año, Guevara no pudo precisar cuánto recibirá.La sonorense no tiene contemplado incorporar a su equipo a los otros dos contendientes por la Conade, Dieter Holtz y Bernardo Seguro, y negó que el ex titular del organismo, Nelson Vargas, vaya a ser su asesor.