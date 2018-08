Paso a paso, Luz María Olvera mantiene su camino inspirada en Soraya Jiménez

Hace 18 años que Soraya Jiménez se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en Juegos Olímpicos. Fue en Sidney 2000 cuando dio una alegría enorme al pueblo de México. A partir de ese momento, muchas mujeres se inspiraron en la halterista, una de ellas fue la judoca Luz María Olvera.

La doble medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) Barranquilla 2018 visitó las instalaciones de AM Hidalgo y habló sobre sus inicios en el judo.

"Nunca me pasó por la cabeza el judo, la deportista que me inspiró fue Soraya (Jiménez) cuando ganó la medalla de oro, recuerdo que dije, algún día quiero estar ahí, sentí una emoción muy grande cuando la vi ganar”, comentó.

“Tengo una prima que en ese entonces era judoca. Estaba en secundaria y en las captaciones en escuelas dije: ‘voy a hacer judo’, y desde ahí me quedé. Le gané a una chica que llevaba más tiempo y ahí me motivé más para seguir y ya no dejar este deporte. Iba avanzado y poco a poco superando metas", contó muy sonriente Luz María.