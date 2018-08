¿Qué fue lo que pasó en Santos?

Esta es una versión dicen, muy cercana a la realidad. Después del juego del domingo, dónde Santos vence a Puebla y Gerardo Alcoba juega en la segunda parte, Siboldi se reúne con el central y le explica que su suplencia fue por orden de los directivos, no fue cosa de él.



Alcoba aceptó la explicación a medias, pero dónde todo detonó fue en el juego de Copa del martes contra Celaya dónde fue titular pero no capitán.



El defensor fue a reclamar a Siboldi y terminaron a golpes. Todo llegó a la directiva.



Leandro Cufré había renunciado el lunes al enterarse de que Siboldi acusó a la directiva de haber sentado a Alcoba, lo que según él no era verdad.



Por esa razón, cuando Alejandro Irraragori y José Riestra juntaron las pruebas decidieron que Siboldi quedara fuera.