"El camino no ha sido fácil. Todos y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias historias de lucha. algunos hemos recibido fuertes muy golpes, pero nos hemos sabido levantar", mencionó aquella ocasión.

"Acreditamos la licitud de los recursos", informó José Luis Nassar Peters, abogado del futbolista.

"Sería muy fácil irme de comentarista a criticar o señalar, pero estoy trabajando de nuevo por el fútbol, tratando de que el fútbol mexicano sea mejor, empezando con Atlas", lanzó.

"Esperemos en seis, ocho meses estar fuera completamente de todo esto", apunta el ya no tan afligido káiser mexicano.

Una investigación de la Administración de Estados Unidos le implicó en una red de testaferros del narcotraficante Raúl Flores.A un año de esa acusación, Márquez no ha podido esclarecer del todo su caso, sigue en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU . (OFAC, por sus siglas en inglés).Eso le ha impedido mantener cualquier tipo de relación con una empresa estadounidense y le niega el ingreso al país.Las victorias personales han amortiguado los golpes: recibió el total respaldo del fútbol de su país, finalizó su trayectoria como futbolista en el club donde debutó, el Atlas, en abril pasado.La Federación Mexicana de Fútbol y sus asesores acordaron no vestir uniformes de entrenamiento con los logotipos de los patrocinadores y se le restringió aparecer en una conferencia de prensa para evitar problemas legales.Una de las escenas que salpicó con suspicacias fue durante e l discurso de Márquez frente al presidente del Gobierno mexicano, Enrique Peña Nieto, unos días antes de jugar el Mundial.Hace unos días, la secretaría de Hacienda, rehabilitó nueve cuentas bancarias de Márquez.También, el mexicano fue presentado como presidente deportivo de Atlas, el club donde debutó a los 17 años, en el que aspira influir en la búsqueda de nuevos talentos.A Márquez le queda resolver su situación con el Departamento del Tesoro de EE. UU. De acuerdo con la OFAC, el organismo puede eliminar cualquier nombre de la lista si ya no incurren en las prácticas por las que fueron añadidos. El exjugador deberá enviar una carta para excluir sus datos de la web estadounidense.