A Eduardo Yáñez no le emociona ser abuelo

"La verdad no lo conozco (a su nieto). He visto unas fotos por ahí y una que otra comunicación con mi hijo, pero él también está muy ocupado. Está sintiendo lo que es tener que mantener a un hijo", señaló a su llegada a un conocido cine en Polanco.



"No he podido vivir ese momento (ser abuelo) he estado en México, primero buscando trabajo y ahora que ya lo encontré, pues trabajando y pues eso no me ha permitido vivir ese momento ni con mi hijo ni con mi nieto, no puedo decir nada más".



"No me emociona (la idea de ser abuelo) pero me imagino que en cuanto lo tenga en los brazos será diferente, siempre muy diferente", añadió.

Aunque Eduardo Yáñez afirma que la relación con hijo ha mejorado luego de que año pasado el joven acusó al actor de ser mal padre, Yáñez afirma que se enteró que se había convertido en abuelo a través de una publicación y no porque su primogénito se lo haya comentado.Eduardo señaló que en los últimos meses no ha visto a su hijo y que han hablado un par de ocasiones, pero que llevan una relación cordial y que la razón de no verse tienen que ver con que él actualmente está trabajando en México.El actor expresó que la poca comunicación que tienen con Eduardo Yáñez Jr. se debe a que su hijo está muy ocupado trabajando, ya que ahora está sintiendo lo que es mantener a alguien. Además fue claro al señalar que hasta el momento no le emociona la idea de ser abuelo.A pesar de que aún no ve a su pequeño nieto en persona, Eduardo señaló que no cree que se parezca a su hijo, ya que "más bien, es güerito y se parece a su mamá".