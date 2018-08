Luis Miguel abre fechas nuevas en el Auditorio Nacional

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luis Miguel abrió una fecha más en el Auditorio Nacional para presentar su gira “¡México por siempre!”.En un comunicado se informó que “El Sol” también se presentará en ese recinto el 12 de noviembre.Los boletos estarán disponibles el 10 de agosto en sistema Ticketmaster y al 53 25 9000.Se trata del concierto número 28 que Luis Miguel ofrecerá en el Auditorio como parte de su nueva gira.El cantante se presentó por primera vez en el Auditorio Nacional en 1991.Los precios sin cargo Ticketmaster:PREFERENTE A: $4,990PREFERENTE B: $4,990PREFERENTE C: $3,990PREFERENTE D: $2,990LUNETA A: $2,290LUNETA B: $1,990LUNETA C: $1,790BALCÓN A: $2,490BALCÓN B: $2,190BALCÓN C: $1,690PISO 1 A: $1,390PISO 1 B: $990PISO 1 C: $890PISO 1 D: $790PISO 2 A: $690PISO 2 B: $590PISO 2 C: $490PISO 2 D: $290