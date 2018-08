Victoria Ruffo 'se lanza' contra Eugenio Derbez tras 'quejas' de Aislinn

“Traigo hernias lumbares y cervicales”

Aislinn compartió un video de fotos familiares y le reclamó a su padre que sus cumpleaños fueran más austeros que los de José Eduardo,



aislinnderbez "De esa época cuando mi papá no era tan guapo y yo tenía más orejas que cara. •

(Quien más piensa que mi papá es como Benjamin Button?)"



“Lo que pasa es que yo no tenía dinero en ese entonces, la mamá de José Eduardo tenía mucho dinero y entonces le hacía cumpleaños maravillosos, yo apenas estaba iniciando mi carrera y no tenía un peso”.

LOS USUARIOS ANDAN EN:



“Nunca tuvo para nada (...) se queja mucho, pero José Eduardo tuvo mucha mamá”.

MIRA:

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Victoria Ruffo se lanzó nuevamente contra Eugenio Derbez;de la Ciudad de México.Sobre su estado de salud, dijo a "Ventaneando" que prefirió usar la silla para no lastimarse más, pues a lo largo de su vida ha sufrido varias caídas, como cuando se cayó de las escaleras y de un elefante., expresó.Victoria Ruffo dijo que su ex Eugenio Derbez se queja mucho, pues hace unos díasel hijo que Derbez y Ruffo tienen en común.En el video, Eugenio se defiende y confiesa que en esos tiempos no tenía dinero porque estaba empezando su carrera.Ante esta justificación, Ruffo dijo que Eugenio nunca tuvo para nada, y que fue ella quien siempre se esmeró en darle todo a su hijo, lo que quisiera y necesitara.