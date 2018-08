QQ: 806 millones de usuarios

QZone: 563 millones de usuarios

Douyin/TikTok: 500 millones de usuarios

Sina Weibo: 411 millones de usuarios

Los usuarios activos de redes sociales ya suponen el 42% de la población mundial, tal y como se desprende de Digital in 2018, un informe publicado en enero de este año por We Are Social y Hootsuite.En este contexto, la hegemonía de Facebook está clara, con más de 2.200 millones de usuarios mensuales activos, sPero a partir de ahí es cuando aparecen las sorpresas en la clasificación, con cuatro redes sociales a las que cada mes recurren muchas más personas que a otras aparentemente más populares como Twitter, Skype, LinkedIn, Snapchat, Pinterest o Telegram.. Estas son las características de esas cuatro comunidades.Con 1.040 millones de usuarios mensuales activosPero su desarrollador,. Posteriormente fue rebautizada como QQ y en 2009 reforzó su capa social añadiendo un mayor nivel de interacción entre sus usuarios.En 2013, tanto WeChat como QQ fueron nombrados por Reporteros sin Fronteras en su informe Enemigos de Internet, que recopila ejemplos de sitios donde la libertad de los usuarios queda en entredicho debido a la vigilancia de distintas autoridades.Otro de los desarrollos deSe trata de una plataforma para compartir mensajes de texto, fotos y vídeos, pero a diferencia de WeChat y QQ tan sólo está disponible en chino. Por otro lado, QZone está vinculada a QQ del mismo modo en el que lo están Facebook y Messenger, por lo que el servicio de mensajería instantánea de QQ viene a ser el Messenger de QZone.Según datos de Tencent, en esta red social se han llegado a subir hasta 650 millones de fotos en un solo día.Lanzada en septiembre de 2016, permite crear vídeos musicales de 15 segundos a los que se pueden incorporar divertidos efectos visuales y compartirlos con el resto de usuarios, que actualmente son unos 500 millones mensuales. Detrás de ella se encuentra el grupo Bytedance, que el pasado noviembre compró una app muy parecida, Musical.ly, que precisamente acaba de ser absorbida por Douyin.Bytedance también son los responsables de Toutiau, un servicio de noticias que personaliza los contenidos mediante aprendizaje automático y que ha sido valorado en más de 20.000 millones dólares.Twitter fue bloqueado en China tras los violentos disturbios en la región de Urumqui en julio de 2009.Según Statista, por debajo de estas cuatro redes sociales chinas se encuentran Twitter (336 millones de usuarios activos al mes), Reddit (330 millones), Baidu Tieba (300 millones), Skype (300 millones), LinkedIn (294 millones), Viber (260 millones), Snapchat (255 millones), Line (203 millones), Pinterest (200 millones) y Telegram (200 millones).