Alcalde dice 'hay muchas instancias' ante posibilidad de prescribirse sanción por obras infladas de Arturo Rocha

"Aún no se define, todavía hay muchas instancias es parte de la Auditoría Superior del Estado, hay que hacer la separación, eso no tiene nada que ver con el municipio", dijo.



"Tendríamos también que ser respetuosos de la Auditoría Superior del Estado, ellos tienen sus protocolos y sus tiempos, no podemos establecer los propios porque depende la Auditoría de ellos", explicó.



"Uno no emite una declaración cuando todavía no se cierra un proceso, no voy a declarar por respeto al individuo y a la institución, y a la sesión de ayuntamiento que es privada, es secreta", recalcó.



"Tiene ese carácter 'privada' y no me puedo pronunciar al respecto, aún no terminan los procesos"

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Aunque hasta el momento no hay sanción para, aún faltan otras instancias de determinar una posible sanción, declaró elEl día de antier en una sesión de ayuntamiento privada se determinó que en la pasada administración municipal se realizaron obras encarecidas, es decir, que se incrementó el costo real de pavimentación de al menos 18 calles y se determinó que estas acciones quedarían sin sanción al prescribirse las observaciones que se hicieron en la Comisión de Contraloría del Ayuntamiento, sin embargo, Xavier Alcántara señaló que aún faltan las conclusiones de la Auditoría Superior del Estado.El alcalde señaló que no debe emitir una declaración ante un proceso como lo es el de la Auditoría Superior del estado que aún no ha llegado a su conclusión total.Además calificó de irresponsable al acto de filtrar la información de la sesión privada del Ayuntamiento de Irapuato.Para finalizar señaló que no haría más declaraciones respecto al tema y así mismo se negó a declarar sobre la inhabilitación por un año que se le asignó al