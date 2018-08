Canícula y cambios de temperatura afectan cultivos, pero hay seguro catastrófico

“La canícula nos vino a afectar con más de 1 mes sin llover, pero hay algunas partes, sobretodo, las zonas de temporal donde si seguramente nos van a afectar, yo quiero decirle a la gente del campo que no se preocupe porque está precisamente lo que es el seguro catastrófico”, dijo.



“Por eso tenemos ese fondo de me parece que de 5 millones de la federación y nosotros tenemos otra parte de 5 millones de pesos listos para lo que se ofrezca, incluso si es que aparecen nuevas plagas”, dijo.



“Ahorita está están reportadas al rededor de entre 20 y 15 mil hectáreas de maso menos 400 unidades de producción que están en Guanajuato, sin embargo de todas maneras más de 250 técnicos que tiene la Secretaría. Diario salen a revisar a cada uno de los municipios y seguramente se va a ir incrementando porque ahorita está lloviendo pero el efecto de la sequía dañó” , explicó.



“Se está preparado, el CESAVEG yo creo que es uno de los comités que es más importante en toda la república mexicana, de verdad están trabajando muy bien, hoy también llega un recurso de la federación que estamos precisamente pensando para alguna contingencia que se pueda presentar para los cambios de temperatura, la Secretaría y gobierno del Estado estamos listos para atenderlo”, aseguró.



“Hoy lo del pulgón amarillo empieza a brotar, aún no tenemos ningún daño importante, ha brotado sobre todo aquí en Irapuato, Valle de Santiago y parte de Pénjamo, pero estamos preparados”, dijo.



“Nosotros cerramos 2017 con más de 1500 millones de dólares que entraron a Guanajuato pero yo considero que si vamos a aumentar entre un 5 ó 10 por ciento lo que son los ingresos de las exportaciones”, finalizó.

