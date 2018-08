aceptó que sí agredió a Fluky y apuntó que lo hizo para evitar que el can mordiera a un niño.

herir de muerte a Fluky para ‘proteger’ al niño, que no resultó lesionado de gravedad ni fue mordido



“De momento sí (fue justificado), para mí sí; por que se me acerca el niño y me dice ‘gracias por quitarme el perro’, ya para eso se justifica... porque en el momento que estás con el coraje, la desesperación y sobre todo protegiendo al niño. Si fueron más (machetazos) no me acuerdo, por la cuestión de que te digo de que está protegiendo al niño y sobre todo retirándolo” refirió.

En entrevista para a.m. el hombre que fue señalado de machetear al canEl hombre, quien prefirió el anonimato, recordó los hechos y dijo queEl agresor señaló que el can, atemorizado del can, al parecer el menor se protegió con su bicicleta. En tanto, el padre del niño fue a atenderlo ySegún testigosy ahí le dio varios machetazos enfrente de su pequeña dueña; pero, dijo que la agresión ocurrió en la vía pública.Asimismo, al cuestionarle si, era justificable, el hombre señaló que en su momento para él sí lo fue.

Fluky murió por varias heridas, también presentó fractura en su columna vertebral. Foto: Cortesía.

Teme por su vida

están publicando su dirección exacta en redes sociales, poniendo en riesgo su integridad, por lo que teme por su vida.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Además, negó que estuviera en estado de ebriedad al momento de la agresión, como señalaron testigos. Recordó que tras los hechos se corroboró quey que incluso minutos después arribaron policías, quienes hablaron con ambas partes.También, apuntó quey que aunque no tiene conocimiento de que haya mordido a alguien, sí ladraba a la gente que pasaba.Dijo que tambiénAñadió que sí perteneció en un Club de Vochos de Celaya, pero en la actualidad no es presidente y tampoco ocupa un puesto en la mesa directiva.