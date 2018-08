‘No mató a mi perro, Fluky era mi hermano’: dueño de perro asesinado a machetazos

pidió que se castigue a la persona que causó la muerte a su mascota.



“Quiero que se castigue, como va a ser matar a un animal de una manera tan feroz y luego enfrente de niños. Una persona normal agarra un piedra, escoba o yo que sé y eso te mides, pero esta persona es agresiva.

Lo que más me molesta es que mató, no a mi perro, sino a mi amigo... a mi hermano y también que fuera enfrente de mi hermana”, dijo.



“Fluky se sintió agredido o no sé, entonces empezó a ladrar, pero no era de los que se aventaba, sólo ladraba para poner al tanto a los demás. Entonces este niño empezó a gritar muy fuerte, este señor entró a su casa, salió con el machete y de una forma tan inhumana lo empieza a machetear”, comentó Kevin Orduña.

no era un perro agresivo



“Era el acompañante de mi mamá, porque Fluky siempre estaba ahí, siempre la cuidaba; a mi hermana la cuidaba mucho, cuando yo llegaba siempre me recibía y pues ahorita... ya no hay nadie que nos reciba o que acompañe a mi mamá”, comentó entristecido.

El joven señaló que Fluky llegó a formar parte de su familia desde hace once años, y no siete como refiere en el certificado de incineración. Recuerda que un vecino se los regaló cuando era cachorro, comenzaron a cuidarlo y vacunarlo y así poco a pocoSobre la agresión, ocurrida la noche del sábado pasado, señaló que ni él ni su mamá estaban en la casa, ya que se encontraban trabajando sin poder salir, pero sí se estaba su cuñada y la menor de siete años.Refirió que una vecina fue testigo de los hechos y comentó que Fluky estaba en la calle junto con su hermana y otros menores de edad, cuando en eso pasó un niño en bicicleta y su mascota le comenzó a ladrarEl propietario refirió que quepues pasaba el cartero o algún jardinero por el lugar y no les hacía daño.Señaló que también tienen indignación ya que