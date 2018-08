Artega reconoce no concluir un sólo trabajo durante su paso por el organismo paramunicipal

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tras permanecer dos años al frente del Instituto Municipal de Planeación (Implan) María Esther Arteaga Rodríguez, reconoció que no concluyó un sólo trabajo durante su paso por el organismo paramunicipal.La ex titular del Implan fue entrevistada por diversos medios de comunicación, a quien se le pidió mencionar un solo trabajo concluido durante su gestión, pero se excusó diciendo que salió antes de que los pudiera terminar.reconoció.Y aunque ningún trabajo fue presentado a los ciudadanos frente con la presencia de algún medio de comunicación, ahora la ex titular se pronunció porque la gente esté enterada de las decisiones que se deben tomar con el futuro del territorio.Sobre si demandará al municipio al ser despedida por el Ayuntamiento capitalino, no quiso hacer declaraciones argumentando que no tenía una respuesta para este tipo de preguntas.Se le insistió sobre su postura al ser removida de su cargo en una sesión privada, la ex funcionaria municipal evitó hacer comentarios porque, dijo se dio en unaAcerca de que su salida se debió a irregularidades, dijo que en el caso del proceso de construcción de una obra particular de ella en la calle de Pocitos, insistió que sacó los permisos adecuadamente.Se le volvió a insistir sobre su postura acerca de si presentará una demanda por presunto despido injustificado, a lo que se negó a contestar.