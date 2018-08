Jóvenes se manifiestan en Plaza de la Paz para pedir la legalización del aborto

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un pequeño grupo de jóvenes, cuatro de ellos originarios de Argentina y una mujer mexicana, se manifestaron de manera pacífica en la Plaza de la Paz, justo enfrente de la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, para pedir que se legalice el aborto.La manifestación se llevó a cabo como una forma de solidaridad, ya que en Argentina se está votando la Ley a favor del alborto seguro y gratuito.Nina García, originaria de Argentina, dijo ser consciente que gran parte de la sociedad guanajuatense está en contra de estos actos, pues recordó que hace un año a las afueras del templo de la Basílica se llevó una vigila en pro de la vida y la prohibición del aborto, aunque comentó que debido la práctica clandestina del aborto muchas mujeres han perecido.señaló.Recalcó que para evitar esta práctica hace falta que la sociedad tenga una cultura y educación sobre la sexualidad y los métodos anticonceptivos que previenen los embarazos no deseados.comentó.Agregó que un embarazo debe ser una elección y no una imposición social, y que no debe ser condenado por la sociedad.