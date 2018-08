“No hubo una evacuación como tal, se movieron solamente 27 personas, el edificio tuvo un problema de falla eléctrica desde anteayer (6 de agosto), cuando cayó la última lluvia, unos cables de CFE se afectaron y se quedaron sin luz, esto los llevó a arrancar una planta eléctrica de combustión interna, y por cuestiones de viento interior, no permitía que el humo saliera, y se empezó a juntar, y molestar a la gente”, explicó.



“No hubo mayor problema, por eso nosotros decidimos hacer ese movimiento (…). Dejamos la opción a los directivos para que si tuvieran un problema o alguien se sintiera mal, atendíamos al reporte y trasladábamos a quien lo necesitara”, comentó.



“Todo empezó el martes (7 de agosto) llegué a trabajar a las 8:30 de la mañana, encontré a todos mis compañeros en el Lobby, no pudimos checar nadie porque no había luz (…) como a eso de las 12 de la tarde de ayer (8 de agosto), nos dicen que ya lograron hacer trabajar la planta de luz, y que ya íbamos a tener luz. A muchos de los compañeros del segundo piso para arriba les dijeron que se fueran, como a eso de las 12 y 1 de la tarde, a muchos les dijeron que regresaran hasta el jueves, porque hasta ese día habría luz”, indicó uno de los trabajadores.



“Nos quedamos los de primer piso, pero ya empezaba a oler a diesel, porque tenía toda la mañana funcionando la planta, y ya calaba el humo. Estábamos afuera porque no había luz y no nos afectó tanto. A los ciudadanos los estaban regresando, como a la 1:30 empezamos a trabajar ya con luz, porque estaban las plantas generadoras de luz a todo lo que daban. Para eso era insoportable y feo el olor a diesel, nos ardían los ojos, pero como fue un rato, no nos vimos tan afectados, trabajamos una hora y media porque cerramos a las 3”, indicó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ayer, por cerca de 7 horas, losde los primeros pisos deltuvieron que estarcon ungenerado por la, luego de encontrarse sin luz, por una falla eléctrica.Empleados de las dependencias estatales que se encuentran en este edificio, ubicado a un costado del CRIT Guanajuato, en la Avenida Siglo XXI, del predio Los Sauces, señalaron que sepor parte de autoridades de Protección Civil de Irapuato, pero, por lo que tuvieron que laborar con elJuan Segoviano Tovar, director de Protección Civil, indicó que se atendió el reporte, que fue debido a que, aunque dijo que no se hizo un desalojo como tal, sino un repliegue.El funcionario municipal agregó que personal de la dependencia dio las recomendaciones para mitigar el humo generado por las plantas de combustión, no considerando necesario evacuar al personal de todo el edificio.Empleados de las dependencias estatales, quienes pidieron a am resguardar sus identidades para evitar represalias, contaron que elOtro de los empleados del primer piso del edificio, indicó que el fuerte olor comenzó a hacerse insoportable cuando prendieron la segunda planta de combustión, y al no desalojar el lugar.Una de las empleadas de dependencia estatal, detalló que el olor era muy intenso, y que los directivos del edificio no tomaron decisiones de desalojar, aun cuando Protección Civil ya había visitado el edificio.El director de Protección Civil agregó que se les dieron instrucciones a los directivos para que reportaran cualquier situación que afectara al personal, mientras que este jueves 9 de agosto ya se restableció la energía eléctrica, por lo que habrá una nueva recomendación por parte de la dependencia municipal.