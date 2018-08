Vecinos organizados contra parquímetros, “no sobrepasan las 40 personas”: Tellería

"Yo lo respeto y lo seguiré respetando y trabajando junto con ellos y con los demás ciudadanos llegaremos a un buen consenso", finalizó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Yolanda Tellería Beltrán, alcaldesa de Pachuca, consideró que las reuniones para cancelar los parquímetros de Comuni Park son de “un grupo que está muy empeñado en que se quiten”, y agregó que los vecinos organizados no sobrepasan las 40 personas.El pasado viernes 3 de agosto, habitantes de la colonia Periodistas anunciaron que iniciarán la recolección de firmas ciudadanas para retirar los parquímetros.Al respecto, Tellería Beltrán consideró que dichos pronunciamientos son de “un grupo que está muy empeñado”, y añadió que la problemática corresponde solo a la colonia Periodistas.Agregó que el grupo que ha efectuado las reuniones no sobrepasa de 30 o 40 personas.Recordó que hasta el momento los aparatos en la zona no están funcionando, por lo que señaló que será hasta que se llegue “a un buen consenso” cuando sean habilitados. Sin embargo, no precisó fecha.Yolanda Tellería indicó que para evitar movilizaciones se han llevado a cabo pláticas de sensibilización; no obstante, al cuestionarle sobre el número de reuniones con los habitantes, dijo desconocer el dato.Aseguró que las pláticas no solo son en la colonia Periodistas, sino también en el Centro Histórico, tanto con residentes como con los comerciantes.