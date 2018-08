Aunque bajó 30 kilos para no ser capturado, atraparon a 'El Betito'

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Policía Federal capturó a Roberto Moyado Esparza o Roberto Fabián Miranda, conocido como 'El Betito', líder del cártel de la Unión Tepito.Él está relacionado con ejecuciones y decapitaciones registradas en la Ciudad de México y el Estado de México por el control del narcomenudeo y extorsiones a comerciantes.Renato sales, Comisionado Nacional de Seguridad, lideró una conferencia de prensa para dar a conocer cómo se dio la captura de 'El Betito' líder criminal de La Unión Tepito.La captura del narcotraficante se dio en la colonia Pedregal, delegación Tlalpan, cuando iba por la vía pública en compañía de su hermano José 'N' de 50 años de edad. Sales informó que para su captura no se hizo ningún disparo.El comisionado informó que 'El Betito' utilizaba diversos inmuebles en zonas residenciales (Polanco y Jardines del Pedregal) para no ser localizado, además de que se hizo varias cirugías para no ser reconocido e incluso bajó más de 30 kilos y se realizó prótesis capilar.Al momento de su captura le fueron decomisados 10 mil dólares, 4 700 mil pesos y 140 dosis de cristal y un arma corta.