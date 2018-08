Legisladores no pueden renunciar al fuero, determina Suprema Corte

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los legisladores no pueden renunciar al fuero, pues esta figura garantiza su, resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Durante la sesión de la Segunda Sala de la CorteIntentaron impugnar con esto el Acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República de 29 de septiembre de 2016, en el queEl proyecto que avalaron los integrantes de la Segunda Sala fue realizado por el ministro José Fernando Franco González Salas quien sostuvo que el fuero "participa en una cuestión de orden público que no es renunciable por un servidor, al existir un interés superior sujeto de protección que no puede dejarse de lado".