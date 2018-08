Piden incluir al periodismo en mesas de pacificación

Al anunciar la creación del Premio Rafael Solana al mérito periodístico en favor de la libertad de expresión, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos hizo un llamado al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que en las mesas de pacificación que iniciaron en Chihuahua se incorpore la importancia del ejercicio periodístico responsable y se garantice el derecho de informar.

“Una sociedad informada alimenta toda construcción colectiva y dinamiza los vínculos que se establecen en ella. La libertad de expresión que existe en un país es el termómetro para medir su robustez democrática. Son valores excluyentes: sin democracia no hay libertad de expresión y sin libertad de expresión no hay democracia”, aseguró en conferencia de prensa, realizada en el Teatro Rafael Solana, el comisionado presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos (CIDH) para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez.

Como lo adelantó EL UNIVERSAL el pasado 25 de julio, el Premio Rafael Solana surge con la intención de dignificar el trabajo del periodista, quien, ante la entrada de un nuevo gobierno, enfrenta un panorama de desempleo, además de vivir en uno de los países donde es más peligroso ejercer la profesión.

Todos los periodistas en activo podrán participar en el certamen en categorías como nota informativa, nota cultural, crónica, artículo de opinión, columna, reportaje, fotografía y cartón o caricatura. La convocatoria abrirá en octubre próximo y cerrará en diciembre con la finalidad de entregar el primer galardón el 3 de mayo de 2019, día en que se conmemora la libertad de prensa.

Claudio Rodríguez Delgado, comisionado presidente de la CIDH en la Ciudad de México, detalló que el premio se entregará cada año a partir del próximo mes de mayo. A los ganadores se les entregará una medalla con la efigie de Solana, un pergamino firmado por los integrantes del consejo y una cantidad “simbólica” de 10 mil pesos con el objetivo de reconocer su esfuerzo.

“El trabajo que desempeña la comisión la obliga a velar por la libertad de expresión y el trabajo periodístico, estamos próximos a estrenar un nuevo presidente, escribir una nueva historia y en esta deben estar de manera importante el respeto y derecho a la información, el respeto y reconocimiento al trabajo que hacen los compañeros reporteros en cada uno de sus medios”.

El también periodista lamentó que en la actualidad México se coloque como uno de los países a nivel mundial donde es peligroso ejercer su trabajo. “En la actual administración han perdido la vida 42 periodistas, 11 de ellos en Veracruz, lugar natal de Rafael Solana”.

Rodríguez Delgado también exhortó al gobierno entrante a parar la violencia de la que es víctima no sólo el gremio, sino todo el país.

“Invitamos al gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador a parar esa ola de violencia en contra de los periodistas, no más muertes de periodistas, no más feminicidios, no más violencia en nuestro país, exigimos que las garantías individuales se respeten, no más ignominias y abusos contra los reporteros”.