“Tenemos una investigación en curso para determinar las circunstancias en que se presentó este hecho”, respondió la funcionaria.

La anestesióloga Karen Estrada Ávila de 32 años tenía rastros de piel de su presunto asesino, con quien aparentemente forcejeó durante el ataque que sufrió en el interior del hospital Christus Muguerza, donde ella trabajaba, reportó El Heraldo de Chihuahua.Según la información del periódico, el reporte del Servicio Médico Forense (Semefo) arrojó que la mujer presentó lesiones en diversas partes del cuerpo, las que fueron causadas por su agresor cuando ella intentó defenderse.Del mismo modo, señaló que el presunto criminal sorprendió a Estrada y la siguió hasta el baño de mujeres del nosocomio, donde fue localizada muerta la mañana del domingo pasado.El medio indicó que el personal del turno nocturno del hospital fue citado para declarar ante la Fiscalía Especializada de la Mujer, con el fin de determinar cuántas personas ingresaron al sitio momentos antes y durante el crimen.Karen Estrada Ávila, anestesióloga de 32 años, fue asesinada en el interior del hospital Christus Muguerza, donde ella laboraba, confirmó la Fiscalía de Chihuahua.Según información de amigos y familiares, la médico tenía ocho meses de embarazo.El asesinato no trascendió desde el fin de semana porque no se reportó como tal debido a que se creyó que murió por alguna enfermedad o un infarto porque a simple vista no se aprciaban huellas de violencia. Pero la joven presentó un golpe en la cabeza y en la nariz.